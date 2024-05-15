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Gündem
AA 15.05.2024 21:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beşeri ve sosyal hayatın temel direği olan tüm ailelerin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" genelgesinin, aile müessesesini her türlü tehditlerden koruyacak, aile yapısını ve değerlerini kuvvetlendirecek çalışmalara zemin teşkil edeceğine inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın da ailelerimiz başta olmak üzere milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."

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