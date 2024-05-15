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Gündem
AA 15.05.2024 20:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Erdoğan, mesajında "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı
Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı

Ne olmuştu?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'nın Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden, Slovakya'da 3 dönemdir başbakanlık koltuğundaki Fico, yakındaki bir hastaneye sevk edildi.

Saldırgan, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

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