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Gündem
AA 21.07.2023 18:27

Emine Erdoğan'dan 'Körfez ülkeleri ziyareti' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan 'Körfez ülkeleri ziyareti' paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin kültürlerimiz arasındaki dostluk bağına güç katacağına inanıyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Körfez ülkelerindeki ziyaretleri ve görüşmelerine ilişkin bir videoya da yer verdi.


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