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Gündem
AA 21.07.2023 17:14

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

 

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