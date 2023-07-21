Çok Bulutlu 32.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.07.2023 15:49

Kılıçdaroğlu, Özdağ ile 'gizli protokol' iddialarını kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kimsenin bilmediği bir protokol imzaladığını kabul etti. Protokolden hiç kimsenin haberinin olmadığını da açıkladı. CHP lideri, Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı, üç bakanlık ve MİT müsteşarlığını alacaktık" iddiasıyla ilgili ise konuşmayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Özdağ ile 'gizli protokol' iddialarını kabul etti
[Fotoğraf: (Arşiv)]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, gizli protokol iddialarını kabul etti. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile seçim öncesi gizli protokol imzaladıklarını söyledi.

"Konuşmam doğru değil"

Özdağ'ın "Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık" iddiasına ilişkin yorum yapmadı, protokolün içeriğine ilişkin bilgi de vermedi.

"Protokol evet var. İkimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Protokol ile ilgili konuşmam doğru değil, iki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil."

"Kimsenin haberi yok"

Kılıçdaroğlu, Parti sözcüsü Faik Öztrak'ın 'gizli bir protokolün olmadığına' ilişkin açıklamasını da yorumladı.

Kılıçdaroğlu, "İki genel başkan arasında protokol vardı. Öztrak protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyor" dedi

Özdağ'ın "Protokol, 6'lı masa itiraz etmesin diye açıklanmadı" iddiası için değerlendirme yapmayan Kılıçdaroğlu, "Protokolün açığa çıkarılmasından rahatsız mısınız?" sorusuna da yanıt vermedi.

ETİKETLER
Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: Sanayimizi Türkiye Yüzyılı'nın itici gücü yapmakta kararlıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:42
Hindistan'da halk su yoluyla bulaşan hastalıklara karşı uyarıldı
16:32
Ankara'da taksi ücretleri güncellendi
16:23
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları pazar günü yapılacak
16:22
Rusya yeni tahıl ihracat yolları üzerinde çalışıyor
16:17
Kopan bacağı 9 saatte dikilen motokurye yürüyeceği günleri bekliyor
16:12
Tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
Sınır kontrolleri nedeniyle Dover Limanı'nda trafik yoğunluğu yaşandı
Sınır kontrolleri nedeniyle Dover Limanı'nda trafik yoğunluğu yaşandı
FOTO FOKUS
Bitlis'te hortum paniği! O anlar saniye saniye kaydedildi
Bitlis'te hortum paniği! O anlar saniye saniye kaydedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ