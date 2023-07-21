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Gündem
TRT Haber, AA 21.07.2023 14:05

Sınır hattında 8 FETÖ üyesi yakalandı

Yunanistan sınırında yasa dışı geçiş esnasında 8'i FETÖ üyesi 9 kişi daha yakalandı.

Sınır hattında 8 FETÖ üyesi yakalandı

Güvenlik güçleri sınır hattındaki yoğun denetimlerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 9 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde yakalananlardan 8'inin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Edirne'de bir haftada 23 terör örgütü üyesi sınırda yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan birinin PKK, 22'sinin FETÖ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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