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TRT Haber 21.07.2023 12:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dönüş yapan sığınmacı rakamında 1 milyonu yakalamış olabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle dönüş yapan sığınmacı rakamında 1 milyonu yakalamış olabiliriz. Bundan sonraki süreçte bu daha da artacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dönüş yapan sığınmacı rakamında 1 milyonu yakalamış olabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri sonrası uçakta, dönüş yapan sığınmacı rakamında 1 milyonu yakaladıklarını ve bundan sonraki süreçte dahada artacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

Suriyeli sığınmacılarla alakalı Suriye’nin kuzeyinde briket evler yapım çalışması devam ediyor. Şu an 100-150 bin briket ev rakamına ulaştık. Bunları yaptıkça da Suriyeli sığınmacı kardeşlerimiz geri dönmeye başladılar. Şu an itibariyle dönüş yapan sığınmacı rakamında 1 milyonu yakalamış olabiliriz. Bundan sonraki süreçte bu daha da artacaktır. Özellikle de Katar, Suriye’nin kuzeyindeki bölgede hazırlanan projeyi destekliyor. Bu proje ilerledikçe sığınmacılardan oraya dönüşlerin daha da artacağına inanıyorum. Zaten sığınmacıların gönüllü olarak dönme arzusu çok açık, net ortada. Onlar da topraklarına dönmenin hasreti içerisinde.

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