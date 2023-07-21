Bakan Kacır: Sanayimizi Türkiye Yüzyılı'nın itici gücü yapmakta kararlıyız

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, 60 yıldır başarıyla sürdürülen OSB uygulamasının yıllar içinde ülke kalkınmasına katkı sağlayan, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu altyapı ve üstyapıyı belirli sistem dahilinde planlayan ve kendine ait mevzuatıyla kurumsal bir kimlik kazanmış hatta farklı ülkelerce örnek alınan bir modele dönüştüğünü söyledi.

Sanayinin GSYH içindeki payının geçen yıl yüzde 27,1 ile son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını ve imalat sanayi ihracatının 240 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını hatırlatan Kacır, OSB'lerin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna, "Milli Teknoloji Hamlesi"ne büyük katkılar yapacağına inandığını vurguladı.

Kacır, Türkiye'yi küresel pazarda daha fazla söz sahibi yapmak ve global üretim üssü statüsünü güçlendirmek için sanayicilere dünya standartlarında yatırım ortamı sunmaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"OSB'ler bugün ülkemizin ihracat, üretim, istihdam ve yatırım ekseninde büyümemizin anahtarı haline geldi. OSB'ler, firmalar arasında güçlü bir ağ yapısının oluşmasını ve böylece firmaların yenilik potansiyelinin artırılmasını da sağlıyor. Kümelenme yaklaşımıyla birbirine yakınlaşan firmalarımızda önemli verimlilik artışları gerçekleşiyor. Son 20 yılda OSB sayısını 191'den 354'e çıkardık. Bugün OSB’si olmayan ilimiz kalmadı. 48 bin hektar olan OSB alanı ise 113 bin hektara ulaştı. İstihdam 6 kat artarak 415 binden 2,5 milyonun üzerine çıktı. Mevcuttaki tüm parsellerin üretime geçmesiyle bu rakamın 3,5 milyona ulaşması öngörüyoruz. Geçen yıl 21 yeni OSB ile yıl bazında en fazla OSB'yi kurduk ve yaklaşık 2,1 milyar lira harcama yaparak bugüne kadar en çok ödeneği kullandırdık."

Deprem bölgesinde üretimi artıracak hamleler devam ediyor

Mevzuat düzenlemelerinin ise bu başarıların önemli bir ayağını oluşturduğunu vurgulayan Kacır, sanayicilerin dile getirdiği sıkıntılara kalıcı çözüm bulmak, OSB'lerin iş süreçlerini hızlandırmak ve rekabetçiliklerini korumak üzere OSB Kanunu'nda bu yıl önemli değişiklikler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kacır, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil OSB tanımını mevzuata kazandırdıklarını, bu OSB projelerinin Bakanlıkça kredilendirilmesi ve öncelikli olarak değerlendirilmesine imkan verdiklerini dile getirdi.

OSB'lerin yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak üzere Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolar finansman sağladıklarını anımsatan Kacır, "Bu finansman modeliyle OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artıracağız. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sanayicilerimize olası etkilerini en aza indirgeyeceğiz" dedi.

Kacır, depremlerinin herkesi derinden sarstığını söyleyerek, bölgede hayatın normale dönmesini sağlamak için en önemli gördükleri hususların başında orada üretim ve ticaretin canlanmasının geldiğini ifade etti.

Bakanlık olarak tüm birimleriyle bölgede desteklerini sürdürdüklerini vurgulayan Kacır, "Bu süreçte deprem bölgesine yönelik OSB'lerden ve bölgeden gelen sanayicimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşık 4 bin hektar büyüklüğünde 18 sanayi alanı ilan ettik. Deprem bölgesinde yer alan 11 ilimizde 25 OSB ve 13 sanayi sitesi projesi olmak üzere yaklaşık 21 milyar liralık 38 proje Bakanlığımız yatırım programında yer alıyor. Kısa sürede, bu bölgede üretimi eski seviyesinden daha yukarılara taşıyacak hamleleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Sanayi Alanları Master Planı geliyor

Kacır, sanayicilerin kendilerinden doğru yerde, altyapısı tamamlanmış ve uygun bedelli sanayi alanları talep ettiğine dikkati çekerek, mevcut tabloya bakıldığında sanayi alanlarının büyüklüğünün yaklaşık Türkiye'nin yüzde 0,36'sına tekabül ettiğini söyledi.

Hedeflerinin gelecek 5 yılda bu rakamı iki katına, 10 yılda ise toplam yüzölçümün yüzde 1'ine çıkarmak olduğunu vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Bu amaçla büyük bir hızla Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırlayacağız. Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği tüm kara yolu yatırımlarını, liman yatırımlarını, raylı sistem yatırımlarını dikkate alan ve sektörel kümelenme odaklı bir Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'nı inşallah sizlerle birlikte hazırlamayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde dev altyapıların kurulduğuna şahit olduğumuz bu model sanayi alanlarını geliştirirken mevcut uygulamalarımızı yenilikçi yaklaşımlarla destekleyecek, yeni sanayi alanlarının yer seçimi süreçlerini hızlandıracak, bizce kısaltmamız gereken zaman dilimi olan kamulaştırma ve altyapı geliştirme süreçlerini çok daha hızlı hayata geçirme imkanına kavuşturacak. Sanayinin çarklarının hiç durmadan daha hızlı bir şekilde dönmesi için gerekli her türlü adımı atmaya hazırız. Sanayici, iş insanları ve girişimcilerle birlikte 'Teknoloji Üreten, Güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda Türkiye sanayisini Türkiye Yüzyılı'nın itici gücü yapmakta kararlıyız."