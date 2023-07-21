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Gündem
AA 21.07.2023 14:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak geldiği Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan burada, namazın ardından Fatma Yazıcı için düzenlenen cenaze törenine katılarak, Hayati Yazıcı ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de cenaze namazında saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıldırdığı cenaze namazının ardından merhum için dua etti ve tezkiye konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, yol ve dava arkadaşı Hayati Yazıcı'nın annesi için Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın tezkiye konuşmasını en güzel şekilde yaptığını söyledi.

Al-i İmran suresinin "Her nefis ölümü tadacaktır" şeklindeki ayetine değinen Erdoğan, "Fatma annemiz de 96 yaşına ulaştı. Böyle bir ömür ve bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar az önce hocamın da ifade ettiği gibi yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli zaten mirası ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır ve bizler de şahidiz. Bizler de Fatma annemiz için hayır dualarında bulunuyoruz, bulunacağız. Mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah Rabb'im bizleri cennetiyle cemaliyle birlikte müşerref kılsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı

Erdoğan, konuşmasının ardından tabuta omuz verdi.

Fatma Yazıcı'nın naaşı defnedilmek üzere Eyüp Mezarlığı'na götürüldü.

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