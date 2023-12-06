Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.12.2023 13:25

Emine Erdoğan'dan Katar mesajı: Ülkelerimiz arasındaki birlik ve beraberlik daim olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar ziyaretiyle ilgili, "Ülkelerimiz arasındaki birlik ve beraberliğin daimi olmasını temenni ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan'dan Katar mesajı: Ülkelerimiz arasındaki birlik ve beraberlik daim olsun
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Katar ziyaretini değerlendirdi.

"Katar ile dostluğumuzu pekiştirdiğimiz, kültürlerimiz arasındaki bağı güçlendirdiğimiz bir ziyareti geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki birlik ve beraberliğin daimi olmasını temenni ediyorum." dedi.

Mesajında, Katar ziyaretindeki görüntülerden hazırlanan bir video da yer aldı.

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan Katar
Sıradaki Haber
Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
Rus komedyenlerin Almanya Ekonomi Bakanı Habeck'e telefon şakası yaptıkları ortaya çıktı
13:44
Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat
13:42
Güzelavrat otu zehirlenmesine dikkat: Son bir ayda 30 kişi zehirlendi
13:31
Fransa, Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar'ın olmayan mal varlığını "dondurmuş"
13:25
İsrail güçleri Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı
13:21
Antalya'da turist sayısında tüm zamanların rekoru
Senegal’de ulaşımın bir parçası olan atlar güne yıkanarak başlıyor
Senegal’de ulaşımın bir parçası olan atlar güne yıkanarak başlıyor
FOTO FOKUS
Down sendromlu İsmail'in askerlik hayali gerçekleşti
Down sendromlu İsmail'in askerlik hayali gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ