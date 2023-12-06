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Ekonomi
TRT Haber 06.12.2023 13:00

Erdoğan: Yıllık enflasyon haziran sonrası çok hızlı bir şekilde düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Baz etkisiyle haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek." dedi.

Erdoğan: Yıllık enflasyon haziran sonrası çok hızlı bir şekilde düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbette, fırsatçılıkla mücadele, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele noktasında denetim ve cezai uygulama görevlerini yaptıklarını söyledi.

Bunu yaparken de ilgili kurumların enflasyonla mücadele programına uygun biçimde koordineli olarak çalıştığını vurgulayan Erdoğan, "Bir yandan da arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri hemen hemen her gün kontrol ediliyor. Piyasada yokluk oluşmaması buna bağlı olarak da fahiş fiyat artışları oluşmaması noktasında ciddi tedbirler aldık ve 6 aydan bu yana piyasada hiçbir mal sıkıntısı yaşanmadı." dedi.

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"Gayrimenkulde otomotivde ciddi fiyat düşüşleri oldu"

Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen sektörlerin üzerine bakanlıkların hızlı ve organize bir şekilde gittiğinin altını çizen Erdoğan, "Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen sektörlerin üzerine bakanlıklarımız hızlı ve organize bir şekilde gidiyor. Gayrimenkulde otomotivde ciddi fiyat düşüşleri oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle fiyat indirim kampanyası çağrımız da etkili oldu. 100 bine yakın işletme bu noktada katılım gösterdi." diye konuştu.

"Şu anda yavaşlama başladı"

Enflasyonu dizginleyerek, beklentileri yöneterek, kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlattıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bazı ürünler bazında farklı mecralarda farklı fiyatlar olabiliyor. Bunu tamamen kontrol etmek, yönetmek, idari kararlarda pek olası değil. Onun yerine bizim için önemli olan genel anlamda ekonominin tamamına hakim fiyat seviyesindeki artışların yavaşlamasıdır. Şu anda yavaşlama başladı. Bu bir trende dönüştü. Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Baz etkisiyle haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek."

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