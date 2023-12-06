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Ekonomi
AA 06.12.2023 12:02

Araç fiyatlarındaki düşüş kasko poliçe fiyatlarına da yansıdı

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan gerileme, kasım sonu itibarıyla poliçe primlerinde yüzde 7'lik düşüşü beraberinde getirdi.

Araç fiyatlarındaki düşüş kasko poliçe fiyatlarına da yansıdı

Türkiye otomotiv pazarında son zamanlarda sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Fiyatlardaki gerileme, kasko ve sigorta sektöründe önemli değişikliklere neden oluyor.

Özellikle ikinci el fiyatları ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra banka kredi faizlerindeki artış, araç alım-satım işlemlerindeki azalma ve araç bedellerinde gerileme, kasko ve sigorta primlerindeki düşüşü doğrudan etkiledi. Bu durum, araç sahipleri için maliyet avantajları sunarken, sigorta şirketlerini de politika fiyatlarını revize etmeye yönlendirdi.

Müşterilere daha avantajlı seçenekler sunuluyor

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) edinilen bilgiye göre, eylül ayı itibarıyla, otomobil kullanım tarzına bağlı ortalama kasko poliçe primleri yıl içerisinde zirve noktalarını gördü. Ancak kasım ayının sonuna gelindiğinde, araba fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle, poliçe primlerinde yüzde 7'lik bir gerileme yaşandı. Araç fiyatlarındaki düşüş, sigorta şirketlerinin tazminat maliyetlerini azaltmalarına ve dolayısıyla primlerde indirim yapmalarına olanak tanıdı.

Ayrıca primlerdeki düşüş, tüketiciler için daha uygun sigorta poliçelerine erişim sağlarken, müşterilere daha avantajlı seçenekler sunulmasına da imkan tanıdı.

Düşüşün temel nedenlerinden biri de döviz kurlarındaki istikrarlı seyir oldu

TSB'den paylaşılan bilgilere göre, son dönemde kasko ve sigorta ücretlerinde yaşanan düşüşün temel nedenlerinden biri de döviz kurlarındaki istikrarlı seyir oldu.

Uzun süre boyunca sabit kalan döviz kurları, sigorta şirketlerinin maliyetlerini etkileyen döviz dalgalanmalarının olmamasına ve bu nedenle primlerin daha istikrarlı bir şekilde belirlenmesine olanak tanıdı. Ayrıca ikinci el araç bedellerinin orijinal araç fiyatlarını aşamaması, ikinci el satışlarındaki kilometre sınırlamaları ile araç kredilerindeki daralma ve özellikle ikinci el araç bedellerindeki düşüş de bu eğilimi destekleyen bir faktör oldu.

Kasko sigortalılık oranı en yüksek iller

Otomobil fiyatlarındaki gerileme, sigorta şirketlerinin tazminat ödemelerini daha sürdürülebilir bir seviyede tutmalarına ve dolayısıyla primleri düşürmelerine de katkı sağladı.

Düşen sigorta primleri, araç sahiplerine maliyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda sigorta sektöründe yarattığı güven etkisiyle daha cazip poliçe seçenekleri sunulmasına da olanak tanıyor. Ancak bu eğilimlerin sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek için sektördeki diğer faktörlerin, özellikle trafik kazalarının sıklığı ve şiddeti gibi risk unsurlarının da göz önüne alınması gerektiği belirtiliyor.

TSB verilerine göre, kasko sigortalılık oranı en yüksek il İstanbul olurken, onu Ankara ve Kocaeli izliyor.

Kasko sigortalılık oranı en yüksek 10 il ve adetleri şöyle;

İl Poliçe Adedi Yürütlükteki Poliçe Tescilli Araç Adedi Sigortasızlık Oranı Sigortalılık Oranı
İSTANBUL 235,156 2,309,571 5,333,286 56.70% 43.30%
ANKARA 80,613 872,986 2,546,395 65.72% 34.28%
KOCAELİ 14,387 157,580 510,017 69.10% 30.90%
TRABZON 6,314 74,262 246,889 69.92% 30.08%
ORDU 4,530 47,165 170,102 72.27% 27.73%
BURSA 27,547 305,570 1,128,345 72.92% 27.08%
İZMİR 43,365 469,967 1,774,544 73.52% 26.48%
GİRESUN 2,386 27,640 106,515 74.05% 25.95%
TUNCELİ 298 2,762 10,859 74.56% 25.44%
TEKİRDAĞ 7,986 80,769 319,482 74.72% 25.28%
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