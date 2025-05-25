Açık 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.05.2025 00:11

Emine Erdoğan'dan ''Karabağ Atları'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliğince düzenlenen ve TRT'nin iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali'ndeki ''Karabağ Atları''nın gösterisine dair paylaşımda bulundu.

Festival alanını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ziyaret eden Emine Erdoğan, burada ''Karabağ Atları''nın gösterisini izledi.

Daha sonra gösteriye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "7'nci Etnospor Kültür Festivali'nde gönüllere işleyen Karabağ Atları'nın eşsiz gösterisi… Bir milletin kültürü, diğerinin yüreğinde yankı buldu bugün. İki devlet, bir millet; kültürde, yürekte ve gelecekte daima bir bütün" ifadesini kullandı.

Türk ve Azerbaycan bayraklarına paylaşımında yer veren Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'yı da etiketledi.

Emine Erdoğan ayrıca paylaşımında gösteriye ilişkin videoya da yer verdi.

ETİKETLER
Azerbaycan Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:52
Esenyurt'ta köpek tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişi yaralandı
01:00
İstanbul'da bıçaklı sürücüye yangın tüpüyle müdahale kamerada
00:53
Ticaret Bakanı Bolat: Dün 1 milyar 639 milyon dolar ihracat yaptık
00:37
Katil İsrail'in tüm piyade ve zırhlı birlikleri Gazze Şeridi'ne girdi
23:49
Soykırımcı İsrail'in saldırıları sonucu 47 Filistinli daha hayatını kaybetti
22:55
Yasa dışı balık avlayan kişiye 31 bin 715 lira ceza
Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ