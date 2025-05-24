Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında yaptığı konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu önemli etkinliğin özellikle de düzenlenmesinde ülkemiz ve kültür sanat camiamız için ilim fikir ve edebiyat dünyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üstadın yalızca şahsi hatırasını değil fikri ve edebi külliyatı ile dava şuurunu da tüm ihtişamıyla bugünlere taşıyan vakfımızın her bir mensubunu tebrik ediyorum. Yarın üstadımızın aramızdan ayrılışınının 42’nci yılını idrak edeceğiz. Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle, fikirleriyle ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren üstad Necip Fazıl’ı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum."

"Terörsüz Türkiye'yi çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz"

"Türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün diline, dinine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik var. Bugün tarihini bilen, köklerine inen, milli kimliğini tüm veçheleriyle idrak eden bir gençlik var. Bugün geçmişten aldığı ruh ve mirası geleceğe aktarma kararlılığına sahip cesur ve vakur bir gençlik var. Türkiye yüzyılının kilometre taşları, hamdolsun işte bu gençliğin azmiyle, eserleriyle, çalışmalarıyla ve vizyonuyla tek tek yerlerine oturuyor.

Bilimden kültür ve sanata, savunma sanayinden diplomasiye, sivil toplum ve iş dünyasından siyasete bu gençlik müessir ve muteber Türkiye’nin geleceğini inşa ediyor. Biz de eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle bu gençliğin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadarki en büyük eserimizi, yani Terörsüz Türkiye'yi, inşallah yakın zamanda, çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz."

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