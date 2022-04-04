Emine Erdoğan'dan iftarda misafir oldukları aileye teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye'de iftar sofrasında misafir oldukları Kılıçaslan ailesine teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, iftar sofrasında misafir oldukları Kılıçaslan ailesine teşekkür etti.
"Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın"
Emine Erdoğan, "Bugün İstanbul'da Kılıçaslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın" dedi.
Bugün İstanbul'da Kılıçarslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 4, 2022
İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. #Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın... pic.twitter.com/dngcNFOhMd
- 23:48
- 23:41
- 23:25
- 23:19
- 23:04