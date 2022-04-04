Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatandaşın evinde iftar yaptı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.
Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.
Etiketler: Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
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