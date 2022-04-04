Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 21:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bozdağ'dan Tunus Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesine tepki
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin haksız feshi ve bazı üyeleri hakkında anayasal güvencelere rağmen soruşturma başlatılmasını kınıyorum" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, Tunus Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesini kınadı.
"Seçilmişlere yönelik hukuk dışı gelişmeler kabul edilemez"
Bakan Bozdağ, "Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin haksız feshi ve bazı üyeleri hakkında anayasal güvencelere rağmen soruşturma başlatılmasını kınıyorum. Tunus'ta seçilmişlere yönelik hukuk dışı bu gelişmeler asla kabul edilemez" dedi.
Tunus Halk Temsilcileri Meclisi’nin haksız feshi ve bazı üyeleri hakkında Anayasal güvencelere rağmen soruşturma başlatılmasını kınıyorum.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 4, 2022
Tunus'ta seçilmişlere yönelik hukuk dışı bu gelişmeler,asla kabul edilemez.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ Tunus
Son Haberler
- 22:12
- 22:06
- 21:56
- 21:51
- 21:46
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz