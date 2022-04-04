Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, Tunus Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesini kınadı.

"Seçilmişlere yönelik hukuk dışı gelişmeler kabul edilemez"

Bakan Bozdağ, "Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin haksız feshi ve bazı üyeleri hakkında anayasal güvencelere rağmen soruşturma başlatılmasını kınıyorum. Tunus'ta seçilmişlere yönelik hukuk dışı bu gelişmeler asla kabul edilemez" dedi.