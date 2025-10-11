Az Bulutlu 15.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 11.10.2025 12:38

Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Cesaretiyle değişim yaratan, hayalleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik eden Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;

Onların eğitimde, sanatta, bilimde, sporda ve toplumsal yaşamdaki başarıları, toplumumuzun da dönüştürücü gücüdür. Türkiye olarak, her bir kızımızın nitelikli eğitime erişmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yürüttüğümüz eğitim projeleri ve farkındalık çalışmalarıyla, onların geleceğe umutla yürümesi için gayret ediyoruz. Zira inanıyoruz ki kalkınmanın anahtarı, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebildiği yarınlarda saklıdır. 

Bugün, Filistin başta olmak üzere çatışmaların gölgesinde büyümek zorunda kalan kızlarımızı da yüreğimizde taşıyoruz. Hiçbir kız çocuğunun hayalinin yarım kalmadığı, barışın ve sevginin hüküm sürdüğü adil bir dünya diliyorum.

Emine Erdoğan
Türk Kızılay'ın 5 yardım tırı Gazze'ye ulaştı
