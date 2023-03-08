Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaretle ilgili paylaşım
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz" mesajını paylaştı.
Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesine eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz. Ankara'da ziyaret ettiğimiz Hülya Çelebi kardeşimizin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Rabb'imden sabır diliyorum." ifadesine yer verdi.
Etiketler: Emine Erdoğan Deprem
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