Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 22:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hac kuraları açıklandı
Hacı adaylarının heyecanla beklediği kura çekildi. Bu yıl 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gidecek. Sonuçlar e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.
Kutsal topraklara yolculuk için süreç başladı. Yüz binlerce hacı adayının merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi.
Türkiye için bu yıl 83 bin 430 kontenjan ayrıldı. Kuraya 2 milyon 426 bin 114 kişi katıldı.
Hac kurasında isimleri çıkanların Mayıs ayından itibaren kutsal topraklara yolculuğu başlayacak.
Kura sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.
Etiketler: Son Dakika Hac
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