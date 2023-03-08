İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu TRT Haber’de merak edilenleri yanıtladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezlerin ardından özellikle İstanbul için kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması gerektiğini vurguladı.

İBB yönetimi eleştiren Göksu, "En son deprem strateji belgesini bakanlığa 2019'da göndermişler. Bu belediye başkanları seçildikleri kentleri geriye götürdüler. Kentsel dönüşümü iptal ettirmek için kampanyalar yaptınız şimdi içiniz rahat mı? Oy olabilmek için bunları yaptılar. İstanbul halkından özür dileyin artık" dedi.

İstanbul'daki deprem tedbirleri

Kentsel dönüşümde son durum

İstanbul susuz kalacak mı?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, merak edilenleri @trthaber’de yanıtlıyor. https://t.co/vUg3sv4qO5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2023

Mehmet Tevfik Göksu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, aziz milletimize geçmiş olsun. 6 Şubat depremini, deprem diye tanımlamak çok zor bir şey. Dünyada karada olan en büyük felaket. Tüm ekiplerimizi seferber ederek bölgeye hızlı bir şekilde gittik. Orada yaşanan çok ilginç tramvalar var.

Deprem bize devletin ne kadar büyük, bu milletin aziz olduğunu öğretti. İlk anda hemen 50 tıra yakın organizasyon yürüttük. Kimi aradıysam hiç kimseden 'hayır' cevabını duymadım. 'Birlikte Türkiyeyiz' kavramını söylemin ötesinde gittik deprem bölgesinde yaşadık.

İstanbul'daki AK Partili belediyeler 10 bin konteyner gönderdi. Kardeşlerimiz şunu bilsin ki biz onları asla yalnız bırakmayacak. Devlet oradaki kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: İstanbul’da depremin adı bile konuşulmazken Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanıyken ilk deprem müdürlüğünü kurmuş.https://t.co/s5abHYEpcV pic.twitter.com/ZAqaU6DeXf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2023

Milletimizin devletimize güveninin tam olduğunu gördük. İnsanların yüzde 67'si Cumhurbaşkanımızın "1 yılda konutları inşa edeceğiz" sözüne güveniyor, ankette oraya çıkan sonuç bu. Biz devlet ve millet olarak birbirimize güvenmeyi biliriz. Milletle devlet aynı yolda yürürse aynı hedefe odaklanır.

İstanbul olası depreme hazır mı?

Kentsel dönüşüm noktasında çok büyük bir emek ortaya koyduk belediye olarak. Esenler'de kapı kapı insanlarla konuştuk ve onlar da bizleri kırmadılar.

Depremle ilgili olarak öncelikle bilimsel verilerinizin olması lazım. İstanbul'da depremin adı bile konuşulmazken ilk deprem müdürlüğünü sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu dönemde kurmuş. Türkiye'de ilk deprem master planını İBB yapıyor ve hazırlıyor.

Ne kadar çalıştay yaparsanız yapın, konsey kurarsanız kurun yapacağınız tek şey yapı stoğunuzu yenilemek. İBB, AK Parti döneminde tüm bilimsel araştırmaları yaptı, gerekli binalarda güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı.

[İstanbul'daki deprem tedbirleri]

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: Siz ne kadar çalıştay yaparsanız yapın, ne kadar toplantı yaparsanız yapın. Yapacağınız tek bir şey var: Yapı stoğunu yenilemek.https://t.co/s5abHYEpcV pic.twitter.com/BvFd8X6Sju — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2023

Van depreminden sonra kentsel dönüşüm artık başladı. Cumhurbaşkanımız ilk kazmayı Eseneler'de vurdu. CHP'li yetkileri de davet ederek çalıştaylar hazırladık. Bir kanun çıktı ve Meclis'ten geçti. CHP'liler kentsel dönüşüm yasasına hayır diyerek Anayasa Mahkemesine gittiler.

İBB kentsel dönüşüm yaptı mı?

İstanbul'u yönetenler 'ben kentsel dönüşümü durduracağım' diyorsa insanlar ne yapabilir? Ne zaman geleceği belli olmayan bir deprem var ve sorumlu kişi İBB Başkanı. İstanbul'u yöneten zihin kentsel dönüşüme karşıyız diyerek geldi.

2019 yılında deprem riski nedneiyle 100 bin konut yapılacak sözü veren İBB yönetimi şu ana kadar sıfır konut yaptı. İstanbul'daki deprem bütçesi 0,5'e düşürüldü. Ekrem İmamoğlu, depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı.

En son deprem strateji belgesini bakanlığa 2019'da göndermişler. Bu belediye başkanları seçildikleri kentleri geriye götürdüler. Kentsel dönüşümü iptal ettirmek için kampanyalar yaptınız şimdi içiniz rahat mı? Oy olabilmek için bunları yaptılar. İstanbul halkından özür dileyin artık. Kentsel dönüşümle ilgili 1563 tane dava açtılar.

[İstanbul'daki deprem tedbirleri]

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: İstanbul’u yöneten, ben kentsel dönüşüme karşıyım ve durduracağım diyorsa bu kentin geleceğini kim inşa edecek? Her türlü sorumluluk İBB’ye aittir.https://t.co/s5abHYEpcV pic.twitter.com/4DtCTf84ax — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2023

İstanbul'da 7,1 milyon bağımsız bölüm var, yani iş yeri ve ev. Bunların 2,5 milyonu 2000 yılından sonra yani deprem yönetmeliğine uygun olarak. İstanbul'da şu an 1.2 milyon acil dönüşmesi gereken 230 bin konut var. Biz İstanbulluların geleceğini İBB'ye teslim etmeyeceğiz. Bu acıyı İstanbullulara yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

Gelin hep beraber deprem yıkmadan birlikte yapalım. Devlet olarak, millet olarak, halk olarak hep beraber evleri yapalım.

Tüm siyasi partilere çağrı yapıyorum, lütfen insanların hayatı üzerinden siyaset yapmayı bırakın. Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayın. Bu bir bina yenilemek değil hayat kurtarmaktır. Bu işi lütfen siyaset üzeri tutun. Seferberlik başlatıyoruz diyorlar ama ortada icraat yok.

Kentsel dönüşüm risk bölgelerine dava açmamış olsalardı 800 bin konut değil 1 milyon 800 bin konut yapılmış olacaktı.