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Gündem
AA 29.10.2023 02:12

Emine Erdoğan'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşa teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı patlaşımda, İstanbul'da düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nin görüntülerini paylaşarak, "Filistin'e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, daha adil bir dünya mümkün. Bugün Gazze, yarın tüm dünya ülkeleri için" ifadelerini kullandı.

 

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