Emine Erdoğan'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı patlaşımda, İstanbul'da düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nin görüntülerini paylaşarak, "Filistin'e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, daha adil bir dünya mümkün. Bugün Gazze, yarın tüm dünya ülkeleri için" ifadelerini kullandı.

Filistin’e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz.



İnanıyoruz ki, daha adil bir dünya mümkün.



Bugün Gazze, yarın tüm dünya ülkeleri için... #United4Palestine ???????????????? pic.twitter.com/jz2r9hRF2e — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 28, 2023