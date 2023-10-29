İletişim Başkanı Altun: Filistin'i asla yalnız bırakmayacağımızı dünyaya tekrar ilan ettik

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Halkımız Filistinli kardeşlerimize desteğini ve dayanışma ruhunu bugün İstanbul'da unutulmaz bir biçimde ortaya koydu. Büyük Filistin Mitingi sırasında, Filistin'i asla yalnız bırakmayacağımızı dünyaya tekrar ilan ettik."

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sözde medeni ve demokratik ülkelerin gösterdiği ikiyüzlülük ve korkaklık karşısında gerçekleri haykırmaya devam ettiğine vurgu yaparak "İsrail'in masum sivillere karşı işlediği savaş suçlarına göz yummayacağımızı gösterdik" dedi.

"Sivilleri koruyan uluslararası hukuk bu kadar acımasızca ve pervasızca çiğnenemez"

Altun, Türkiye'nin insani yardım göndermek ve bir anlaşma sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıtığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak İsrail tarafının şiddet ısrarı çabalarımızın önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Onların Gazze'de maalesef sadece etnik temizlik çabası içinde olduğunu görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, İsrail'in savaş suçlarına karşı uluslararası mahkemelere başvurarak İsrail'i sorumlu tutacağız. Sivilleri koruyan uluslararası hukuk bu kadar acımasızca ve pervasızca çiğnenemez"

"İsrail'i koruyanlar, suç ortaklığı yaptıkları için utanmalıdır"

Dünyayı İsrail'e karşı ortak eyleme ve uyanmaya davet eden Altun sözlerini şu sözlerle sonlandırdı:

"Bugünkü BM oylaması, İsrail'in uluslararası toplumun gözünde de yalnızlaştığını gösteren doğru bir adımdır. BMGK’da veto yetkilerini kullanarak İsrail'i koruyanlar, İsrail'in sivillere yönelik savaşına destek verdikleri ve suç ortaklığı yaptıkları için utanmalıdır.

İsrail'i sorumlu tutarken, ateşkes için baskı yapmaya ve diplomatik girişimlere kapılarımızı açık tutmaya devam edeceğiz. İsrail şu anda Filistinlilere karşı soykırıma varan acımasız politikalarını sürdürse bile diplomatik çabalarımızı terk edemeyiz."