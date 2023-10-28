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Gündem
AA 28.10.2023 22:57

Bakan Uraloğlu, uydu bağlantısı desteği için Elon Musk'a teşekkür etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elon Musk'a Gazze’deki uluslararası yardım kuruluşlarına uydu bağlantısı desteği için teşekkür etti.

Bakan Uraloğlu, uydu bağlantısı desteği için Elon Musk'a teşekkür etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Sayın Elon Musk, Starlink uydularınızın, Gazze’deki uluslararası yardım kuruluşlarına uydu bağlantısı desteği için teşekkür ediyorum. Gazze’de yaşanan insanlık dışı muameleye sessiz kalmayacağız."

Elon Musk, uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıklamıştı

Elon Musk, sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıklamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de iletişimin kesilmesiyle hayat kurtaran gıda yardımımız da durma noktasına geldi. Çalışanlarımıza, ortaklarımıza ya da bize güvenen kişilere ulaşamıyoruz. İnsani yardım için sürdürülebilir erişim ve operasyon yapma imkanına acilen ihtiyacımız var. Her geçen dakika önemli" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail İletişim Bakanı: Elon Musk'ın Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, "Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz" dedi.

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