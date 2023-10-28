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Gündem
AA 28.10.2023 20:56

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Heniyye ile ilgili iddialara açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" dediği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Heniyye ile ilgili iddialara açıklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2012'de dönemin Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı olan Heniyye'nin, Türkiye'yi ziyaret ederek parti liderleri ile görüştüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği, AK Parti Grup Toplantısına katıldığı belirtilen Heniyye'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ile de görüştüğü anımsatıldı.

Heniyye'nin, Demirtaş ile görüşmesinin ardından, "Heniyye, 'Diyarbakır'ı özgür görmek isteriz' dedi." iddialarının ortaya atıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak, iddiaları destekleyecek herhangi bir argüman sunulmamıştır. İddialara ilişkin Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Heniyye, 'Ankara'da parti liderleriyle yaptığım görüşme esnasında, Türkiye'nin içişlerini yakından veya uzaktan ilgilendiren hiçbir söz benden sadır olmamıştır.' ifadelerini kullanmıştır. Heniyye, ağzından ne böyle bir söz, ne de buna benzer bir ifade çıkmadığını, görüşmelerdeki gündeminin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirtmiştir."

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