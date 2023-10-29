Açık 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.10.2023 01:19

Dışişleri: İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığından, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerine yönelik yapılan açıklamada, "İftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz" denildi.

Dışişleri: İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz

Bakanlık, İsrailli bazı yetkililerin açıklamaları hakkında yazılı bildirimde bulundu.

"İsrailli bir takım yetkililerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik) iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, doğruların ve gerçeklerin dile getirilmesine dahi tahammül edemeyen kimi İsrailli yetkililerin, Gazze’de Filistinli sivilleri topluca hedef alan acımasız katliamı örtbas etme umuduyla, çarpıtmalar ve iftiralar eşliğinde gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceği vurgulandı.

"Misliyle iade ediyoruz"

Açıklamada, tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleyen, ancak eleştiriye ve kınamaya bile tahammül edemeyen bu yetkililerin, Birleşmiş Milletler'i (BM), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almalarının, içine düştükleri aczin açık bir göstergesi olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"(İsrailli yetkililerin) Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri, muhataplarına misliyle iade ediyoruz.

Bugün İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren birçok ülkenin aksine, Türkiye’nin bu konudaki sicilinin lekesiz, tertemiz olduğu herkesin malumudur.

Türkiye’nin tarih boyunca Yahudiler dahil zulme uğrayan herkese güvenli bir melce olduğu, tüm tarihçilerin teslim ettiği bir hakikattir.

Gazze sakinlerini topyekün yok etmeyi amaçlayan bu barbarlığın son bulması için İsrail makamlarına, kendilerine yapılan ateşkes ve barış çağrılarına acilen kulak vermeleri çağrısında bulunuyoruz."

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun: Filistin'i asla yalnız bırakmayacağımızı dünyaya tekrar ilan ettik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:56
Oxford Merkez Camisi'ne "İsrail Savunma Kuvvetleri" yazılı benzin bidonuyla saldırı
01:48
Arap ülkeleri İsrail'in kara operasyonlarına tepki gösterdi
01:00
İletişim Başkanı Altun: Filistin'i asla yalnız bırakmayacağımızı dünyaya tekrar ilan ettik
00:33
Yunanistan'ın BM'nin ateşkes karar tasarısına çekimser kalmasına muhalefetten tepki
00:20
Mısır Kızılayı, Gazze'ye saatler değil günlerce yardım ulaştırılması çağrısında bulundu
00:10
Mahmud Abbas: "Gazze'deki halkımız dünyanın gözü önünde İsrail'in katliamına maruz kalıyor"
Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı için fener alayı
Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı için fener alayı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin başlattığı 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı
Türkiye'nin başlattığı 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ