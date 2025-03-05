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Gündem
AA 05.03.2025 11:34

Emine Erdoğan, Yeşilay'ın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yeşilay'ın kuruluşunun 105. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Yeşilay'ın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağımlılıklara karşı verdiği mücadeleyle bireyleri özgürlüğüne, toplumumuzu ise güçlü yarınlara taşımak için 105 yıldır sarsılmaz bir irade ortaya koyan Yeşilay'ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Sağlıklı bir yaşamın, bağımsız bir ruhun ve güçlü bir toplumun savunucusu olarak nice yıllara" ifadesini kullandı.

 

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