Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana'da A.A.'nın elebaşılığını yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-16" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Adana ve Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, 17 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 12'sinin tutuklandığınıi 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 4'ünün işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Organize suç örgütlerine geçit verilmiyor

Operasyonda; 2 adet makineli tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, Adana ve Karataş Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.