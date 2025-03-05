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TRT Haber 05.03.2025 10:25

Evcil hayvanlar için mikroçip zorunluluğu yıl sonuna kadar uzatıldı

Evcil hayvan sahiplerine, hayvanlarını çiplendirme için ek süre verildi. Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için süre 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Evcil hayvanlar için mikroçip zorunluluğu yıl sonuna kadar uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yeni düzenleme ile 'barınak' yerine 'hayvan bakımevi' ifadesi kullanılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile "barınak" kelimesi yerine "hayvan bakımevi" kelimesi kullanılması kararlaştırıldı.

Özel hayvan bakımevleri için önemli değişiklikler de getirildi.Buna göre, özel hayvan bakımevleri Bakanlıktan izin alarak faaliyet gösterecek ve ev hayvanlarının tüm bakım ve beslenme süreçlerinden sorumlu olacak.

Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için süre de 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Çipler, genetik yatkınlığı olan bazı ırklarda bacak veya göğüs bölgesine de yerleştirilebilecek.
 

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Genetik Resmi Gazete Tarım ve Orman Bakanlığı
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