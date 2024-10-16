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Gündem
AA 16.10.2024 14:20

Emine Erdoğan: Toprağa iz bırakan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, toprakları bereketle yeşerten, emeğiyle hayat veren kadınların, geleceğe en güçlü mirası bıraktığını belirterek, "Toprağa iz bırakan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Emine Erdoğan: Toprağa iz bırakan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bu toprakları bereketle yeşerten, emeğiyle hayat veren kadınlarımız, geleceğe en güçlü mirası bırakıyor. Her birinin eli, toprağın bağrına atılan bir sevgi tohumu gibi… Toprağa iz bırakan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum" paylaşımını yapan Emine Erdoğan, program kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 18 kadın kooperatifince açılan stantlardaki çiftçi kadınların duygu ve düşüncelerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

 

Videoda, Bursa Ağaköylü Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden çiftçi Merve Çakin, "Kooperatifleri kurmamızda bize Emine Hanım sağ olsun öncü olmuştur. Onun tek bir sözüyle bütün kooperatifleri kurduk." ifadesini kullandı.

Tüm kadınların hayal etmekten vazgeçmemelerini isteyen Çakin, kadınların biraz çaba, çokça emek ve hayalle istedikleri yere ulaşabileceklerini kaydetti.

Muğla Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden çiftçi Sibel Merveoğlu da devletin her daim arkalarında olmasında dolayı çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Kastamonu Azdavay-Daday Yerel Eylem Grubundan çiftçi Nazmiye Dengel ise "Tüm çiftçilerin işleri rast gitsin, bereketli ürünleri olsun, günleri kutlu olsun. Güzel günler görsünler, daha daha bereketli ürünlere nasip olsunlar." temennisinde bulundu.

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