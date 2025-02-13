Emine Erdoğan, Pakistan'da 'Sıfır atık hareketi'ni anlattı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret kapsamında geldikleri İslamabad'da, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif'in ev sahipliğinde düzenlenen "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" programına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İklim kriziyle mücadelede başarı için ortaya mutlaka bütüncül bir yaklaşım konulması gerektiğine işaret eden Emine Erdoğan, yapılacaklar listesinin en başında, döngüsel ekonomiyi bir an önce hayata geçirmenin yer aldığını kaydetti.

"İklim krizi ile mücadelede başarı istiyorsak, ortaya mutlaka bütüncül bir yaklaşım koymalıyız"

Döngüsel ekonomiye imkan tanındığı takdirde, kirliliğin azaldığı bir gezegene kavuşulabileceğini ifade eden Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"İklim krizi ile mücadelede başarı istiyorsak, ortaya mutlaka bütüncül bir yaklaşım koymalıyız.Yapılacaklar listemizin en başında, döngüsel ekonomiyi bir an önce hayata geçirmek yer alıyor.Döngüsel ekonomiye imkân tanırsak, kirliliğin azaldığı bir gezegene kavuşabiliriz.Bu anlamda yerelden küresele yayılarak, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi alanında ilham veren bir model olan #SıfırAtık hareketinin serüvenini paylaşmaktan memnuniyet duydum.

Dost ve kardeş ülkemiz Pakistan ile de bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaya, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmak için destek olmaya hazırız.

İki ülkenin çevre konularındaki iş birliğinin daimi olmasını diliyor ve dünyaya iyi gelecek nice projede buluşmayı temenni ediyorum".

Emine Erdoğan, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nı da ziyaret etti

Emine Erdoğan, programın ardından Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları’nı ziyaret etti.

Kız öğrenciler ile bir araya gelen Erdoğan, öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği eserleri de inceledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimle güçlenen her birey, daha yaşanabilir bir dünya için atılmış en kıymetli adımdır. İslamabad’da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları’nı ziyaret ettim. Burada eğitim gören kız çocuklarımızla bir araya gelmek, onların azmi ve öğrenme tutkusu ile ilham verici bir buluşmaya vesile oldu. Yalnızca akademik başarıya odaklanmayan merkezde, öğrencilerin spordan, sanata her alanda yeteneklerini geliştirebiliyor olmaları memnuniyet verici.Geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri eserleri hayranlıkla inceledim.Bizi sevgi, muhabbet ve samimiyetle karşılayan dost ülke Pakistan’ın çocuklarına başarılar diliyor, Maarif Okulları’nın geleceğe yön veren vizyonunu destekleyen herkesi tebrik ediyorum".