Cumhurbaşkanı Erdoğan: Egemen Filistin Devleti için sabırla mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye ve Pakistan sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı"

İkinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ve Pakistan kadim ve sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı iki büyük ülkedir.

Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakakle ve İstiklal Harbi'mize verdiği destek, Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal'in Cumhuriyetimizden ilham almaları müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örnekleridir.

Sayın Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin büyük dedesi Han Bahadır Hasan Ali Efendi, Peşaverli Abdurrahman Bey, Muhammed Ali ve kardeşi Mevlana Şevket Ali, bugün de rahmetle yad ettiğimiz ortak kahramanlarımızdır. Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Çanakkale Zaferi'ne dair mısraları hepimizin hafızalarındadır. Bu eşsiz tarihi ve beşeri bağlarımız ışığında, 2009 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi bugün dayanışmamızı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır.

"Münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık"

Konseyimizin yedinci toplantısını biraz önce tamamladık. Toplantımızda münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında 24 belge imzalandı.

Konsey toplantısı öncesinde kardeşim Şahbaz Şerif'le yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Sayın Asıf Ali Zerdari ile birazdan yapacağımız görüşmede de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz.

"Yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz"

Malumunuz, farklı sektörlerden iş insanlarımızın katılımıyla bir iş forumu da düzenliyoruz. Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.

"Mevcut mal ticareti anlaşmamızın kapsamını genişletmeyi değerlendirdik"

Sayın Başbakan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz.

Bu amaçla ilk aşamada mevcut mal ticareti anlaşmamızın kapsamını genişletmeyi değerlendirdik. Askeri diyaloğumuz ve savunma sanayi iş birliğimizin ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüttüğünü gördük.

Tedarik, satış ve ortak üretim dahil olmak üzere Pakistan'la yürüttüğümüz projeleri ilerletme irademizi teyit ettik.

"Başbakan Şahbaz Şerif deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu"

Türkiye ve Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin bir diğer göstergesi de en zor zamanlardaki dayanışmamızdır. Asrın felaketi olarak andığımız 6 Şubat depremlerinin hemen akabinde Başbakan Şahbaz Şerif deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu. Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her düzeyde sunulan taziye ve destek mesajları, Pakistanlı kardeşlerimizin milletimizle gönül bağının en halisane örnekleriydi. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

"Terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz"

Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadelesindeki büyük fedakarlıklarını takdir ediyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a olan desteğimizi tekrar vurguluyoruz. Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen askerler ile hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz. FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilanı gibi bu örgüte ait okulların Maarif Vakfı'na devredilmesi terörle mücadelede ortak kararlılığımızın en anlamlı çıktılarıdır.

Türkiye Bursları, Yunus Emre Enstitümüz ve Maarif Vakfı'mız vasıtasıyla ülkelerimiz arasındaki dostluğun genç kuşaklarımıza aktarılması için çabalarımızı sürdüreceğiz.

"Devletimiz ve milletimiz, Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir"

Devletimiz ve milletimiz, dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir.

"Bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz"

Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır. Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu da takdirle karşıladığımızı özellikle belirtmek isterim. Pakistan'la gerek Birleşmiş Milletler gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği vermenin gayretindeyiz. Bilhassa Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için kardeşim Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Sayın Asıf Ali Zerdari nezdinde tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantımızın ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sözlerime bu düşüncelerle son verirken Şahbaz kardeşime birazdan teslim edeceğim yerli elektrikli otomobilimiz Togg'un Türkiye ve Pakistan dayanışmasının nişanelerinden biri olmasını ümit ediyorum. Aynı şekilde yerli elektrikli otomobilimizin Sayın Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari için de hayırlı olmasını temenni ediyorum