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Gündem
TRT Haber 13.02.2025 11:58

Suriye'nin kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde bir üs bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Suriye'nin kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın 7 Şubat 2025'te Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralandığı ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altındayken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehidimiz için yayımladığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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