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Gündem
AA 13.02.2025 12:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarını sürdürüyor.

Kentteki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verileceği öğrenildi.

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