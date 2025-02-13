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AA
13.02.2025 12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesi kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarını sürdürüyor.
Kentteki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verileceği öğrenildi.