Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı yarın yapılacak.

Türkiye ve farklı ülkelerden birçok ünlü isim ve çevreci girişimleriyle farkındalık oluşturmuş yazar, sporcu, sanatçı ve şef ile uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Dünya Ortak Evimiz" adıyla yayımlanacak kitap için çevreye ilişkin yaşam tecrübelerini kaleme aldı.

İnsanlığı yaşanabilir bir dünya için harekete geçmeye davet eden isimler, hikayelerinde deniz ve okyanusların temizliğinden yaban hayatının korunmasına, sürdürülebilir modadan atıksız mutfak kültürüne kadar pek çok farklı konuya dikkati çekti.

Kişisel çevrecilik hikayesini, kitabın 'Ağacın Hikayesi Böyle Bitmesin' bölümünde aktaran Emine Erdoğan, doğa ile iç içe geçirdiği çocukluğunun bugünkü çevre duyarlılığına dönüşme sürecini anlattı.

İklim Elçisi gençler de tanıtıma katılacak

"Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi bahçesinde, İklim Elçisi gençlerin de katılımıyla yarın yapılacak. Kitap aynı gün Turkuvaz Yayınları'ndan satışa çıkacak.

Kitabın tüm geliri, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'nın kitap için özel oluşturacağı "Yanan Ormanları Yeniden Ağaçlandırma Fonu"na bağışlanacak.