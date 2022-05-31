Kimi lideri Türkiye'de ağırladı kimi liderle telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayındaki diplomasi trafiği de yoğun geçti.

NATO ülkelerinin liderleri mayıs ayı boyunca Erdoğan ile temasa geçti

Türkiye'nin dış politikadaki gündem başlıklarından biri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi. Ankara'nın vetosunun ardından, NATO ülkelerinin liderleri mayıs ayı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temasa geçti.

Erdoğan, Finlandiya ve Fransa cumhurbaşkanlarının yanı sıra, İsveç, İngiltere ve Hollanda başbakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu süreçte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de temas halindeydi.

Görüşmelerde, hem İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu hem de ikili ilişkiler değerlendirildi.

Ukrayna-Rusya gerilimi ile ilgili barış diplomasisi de sürdü

Moskova-Kiev hattında barışın tesisi için çabalar da devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna liderleriyle telefonla görüştü. Böylece Erdoğan, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Putin ile 7, Zelenskiy ile 8 kez temas kurmuş oldu.

Cumhurbaşkanı, Mayıs ayında Avusturya Başbakanı Nehammer ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile de telefon diplomasisi yürüttü.

Erdoğan, mayıs ayında 5 ülkenin devlet başkanını konuk etti

Bazı liderleri ise Türkiye'de ağırladı. Cezayir ve Kazakistan cumhurbaşkanları ile Ankara'da, Katar Emiri ve Kolombiya Cumhurbaşkanı ile İstanbul'da görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir ay içinde hem Rize hem de Bakü'de bir araya geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya ve Polonya dışişleri bakanlarını Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Erdoğan'ın mayıs ayındaki bir diğer yurt dışı ziyareti Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleşti.

Eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın vefatı sebebiyle Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayid’e taziyelerini iletti.

Bayramda da çok sayıda liderle telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle Ramazan Bayramı dolayısıyla da temas kurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, İran, Endonezya, Nijerya ve İsrail cumhurbaşkanları ile telefonla görüştü.

Malezya Kralı ve Kuveyt Emiri ile Pakistan, Libya, Irak ve Lübnan başbakanları da Erdoğan'ın telefonda konuştuğu isimler arasındaydı.