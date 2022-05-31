Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeçalışması tamamlandı.

İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.

3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.

2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.

Bugün Cumhurbaşkanı'na sunulması bekleniyor

3600 ek gösterge çalışmasında son toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Beştepe'de yapıldı.

Biri dar, ikisi geniş kapsamlı olmak üzere üç alternatif değerlendirildi,,

düzenlemeye son şekli verildi. Alternatiflerin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Ardından kamuoyuna açıklanacak.

Çalışmanın kapsamı da nihai açıklama ile netleşecek.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.