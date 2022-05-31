Türkiye ekonomisinin 2022 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre büyüme yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme rakamlarını değerlendirdi.

'Türkiye, politikaları sayesinde diğer ülkelerden pozitif ayrışıyor'

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin üretimi destekleyen politikaları sayesinde diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğini öngördüklerini aktardı.

"Küresel ölçekte vuku bulan olaylar neticesinde girdi maliyetlerindeki artışlar üretimimiz üzerinde risk oluşturmasına rağmen üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz."

Ekonomimiz 2022 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 oranında büyümüştür.



2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir. — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) May 31, 2022

"2021'de gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu 2022'de devam etti"

Nebati, Türkiye ekonomisinin dengeli büyüme kompozisyonunu sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri de kullandı:

"İlk çeyrekte, iç talebin büyümeye katkısı 3,9 yüzde puan olurken, net dış talep büyümeye 3,5 yüzde puan katkı sağlamıştır. Üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 10,5 artışla on çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür. Ekonomimiz 2022 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 oranında büyümüştür. 2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir."