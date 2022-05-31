Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
Son Haberler
- 14:03
- 13:59
- 14:06
- 13:47
- 13:42
Sıradaki Haber
Devlet Bahçeli: Yunanistan Ege'de ateşle oynuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz