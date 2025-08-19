Az Bulutlu 29.3ºC Ankara
Gündem
AA 19.08.2025 11:36

Emine Erdoğan: NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, "Bize ait bu güvenli dijital dünyada, birlikte düşünecek, üretecek ve geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz. NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız
[Fotograf: AA]

TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen ve 16 Ağustos'ta 1 milyon kullanıcıyı aştığı duyurulan NSosyal'ın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün NSosyal hesabını açmasının ardından, eşi Emine Erdoğan da NSosyal platformuna katıldı.

Yeni hesabından ilk paylaşımını yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"NSosyal'den merhaba. Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bize ait bu güvenli dijital dünyada, birlikte düşünecek, üretecek ve geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz. NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız."

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, "Başlıyoruz" etiketi ile Türk bayrağı ve roket emojileri de yer aldı.

Emine Erdoğan NEXT Sosyal
