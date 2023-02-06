Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 08:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan: Deprem haberiyle yüreğimize ateş düştü
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" dedi.
Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Deprem Emine Erdoğan Kahramanmaraş
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