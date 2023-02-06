Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

1498 kişi hayatını kaybetti. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller şöyle; Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin son bilgiler TRT Haber'de. https://t.co/LVC7JGOyyP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2023

Vatandaşlar sokaklara döküldü, binalar yıkıldı

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

Kahramanmaraş Valisi: Hasar ciddi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi" dedi.

Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Osmaniye’de bir kişi daha enkazdan çıkarıldı. pic.twitter.com/LHTCs5n1GB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Soylu: Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm koyduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin TRT Haber'e açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu: Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde, 4. seviye alarm ortaya koyduk.@trthaber Muhabiri Elif Akkuş, AFAD Merkezi’ndeki son durumu aktardı. pic.twitter.com/ePaCI6zmkr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2023

Depremden etkilenen illerin Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa olduğunu açıklayan Soylu, şunları söyledi:

"Birçok yerden ihbar geliyor. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarmayı yapmak. Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm verildi. Uluslararası yardım da içermektedir."

AFAD'dan önemli "telefon" uyarısı

AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."