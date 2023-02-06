Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremden etkilenen birçok ilde binaların yıkıldığı öğrenildi.

Birçok ilde yıkıma neden olan depremle ilgili siyasilerden de çok sayıda açıklama geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 7,4 büyüklüğündeki depremin sonrasında sosyal medya hesabından "Milletimize geçmiş olsun" dedi. Devletin tüm kurumları ile teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilden göçük haberi alındığını söyledi. "Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan Koca, "Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" notunu paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi, tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunun altını çizdi. "Dualarımız depremden etkilenen vatandaşlarımızla. İnşallah bu felaketi de en az hasarla atlatacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, paylaşımında, "Yaşanan felaketi, milletçe en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Birçok ilimizde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından devletimizin ilgili tüm kurumları teyakkuz halindedir. Bakanlığımıza bağlı bölgedeki tüm personelimiz, ilgili valilikler ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara eşlik etmektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremin Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerden hissedildiğini söyledi. "Tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiştir" açıklaması yaptı. Devletin tüm birimleri ile iş başında olduğunu söyledi.