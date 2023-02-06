Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesindeki kapalı tüm telefon hatları açıldı
[Fotograf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın talimatıyla, deprem bölgesinde tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açıp, internet hizmeti sağlayacak.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölgede bulunan vatandaşların kesintisiz iletişim sağlamaları için GSM operatörlerine talimat verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı. Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlayabilirsiniz. Arama kurtarma çalışmalarının iletişim kısmında bir kesinti olmaması için yardım edelim. Web tabanlı uygulamalar ile arama yapalım ve SMS kullanalım."
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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