Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 07:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep Valisi Gül: Kent genelinde 531 göçük söz konusu
[Fotograf: AA]
Gaziantep Valisi Davut Gül, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" dedi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.
Arama kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiğini belirten Gül, "İlk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu. Önümüzdeki saatlerde daha net bilgiler paylaşılacaktır." diye konuştu.
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