10 il 7,7'lük depremden etkilendi
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremde can kaybı 1498 olarak açıklandı. Tüm Türkiye'de seferberlik ilan edildi, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdü.
7,7 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından, Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te, Kahramanmaraş'ın elbistan ilçesinde gerçekleşti.
7,6 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Deprem birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi.
Can kaybı 1498'e yükseldi
Depreme dair son verileri paylaşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, şunları kaydetti:
"Depremin ardından 130 tane artçı deprem söz konusu. 15 bine yakın arama kurtarma personeli görevlendirildi. Kötü hava şartlarından dolayı afet bölgelerine helikopterlerle sevkiyat söz konusu. Yıkılan bina sayımız 2 bin 834 yaralı 8 bin 533 hayatını kaybedenlerimiz 1498 oldu. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ulaşılamayan bölgemiz yok."
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