Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı ile Küçüksu-İstinye seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.