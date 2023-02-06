Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 07:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
[AA (Arşiv)]
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarında bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı ile Küçüksu-İstinye seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Hava Durumu
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