Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı" sözlerine yer verdi.

Vali Ayhan, 19 binanın depremden etkilendiğini söyledi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 18 vatandaşımız vefat etti. 19 binamız yıkıldı. Enkazdan çıkardığımız 67 vatandaşımız yaralı vaziyette. pic.twitter.com/QC9dpqvmkW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2023

Diyarbakır'da 6 kişi hayatını hayatını kaybetti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, TRT Haber yayınına konuk oldu. Vali Su, şu açıklamalarda bulundu:

"Depremde 7 bina çöktü. Tüm ekiplerimiz alanda. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaş yaralı. Yaralılar genel olarak hafif yaralı durumda. 12 vatandaşımız enkaz altından çıkarıldı."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kullanıma açık yerleşim alanlarını duyurdu:

-Diyarbakır Stadyumu

-Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

-Talaytepe Spor Kompleksi

-75 Tenis Kortu

-Seyrantepe Kapalı Spor Salonu