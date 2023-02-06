Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya Valisi Şahin: 23 kişi hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı
Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldı" dedi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.
Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını açıkladı.
Malatya'dan da hissedilen deprem anı kameralara da yansıdı.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Malatya
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