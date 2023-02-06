Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 07:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Depremin ardından Adana ve Mersin'de eğitime bir gün ara verildi
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Adana ve Mersin’de eğitime bir gün ara verildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. En büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı sarsıntı yaşandı. Depremden etkilenen birçok ilde binaların yıkıldığı öğrenildi.
Adana ve Mersin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm eğitim kurumlarının 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.
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Etiketler: Adana Mersin Deprem Kahramanmaraş
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