Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. En büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı sarsıntı yaşandı. Depremden etkilenen birçok ilde binaların yıkıldığı öğrenildi.

Adana ve Mersin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm eğitim kurumlarının 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

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